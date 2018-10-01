Под Калининградом мать выбросила мертвого младенца в мусор

Малыш был завернут в целлофановый пакет

Новорожденного в баке обнаружила накануне вечером местная жительница. Тело мертвого младенца было в полиэтиленовой обертке.

ЧП произошло в Полесском районе Калининградской области. Сейчас все его обстоятельства выясняет следствие. Проводится проверка.

"По предварительным данным, порядка десяти дней назад 36-летняя жительница города Гвардейска, гостившая у подруги, без медицинской помощи родила малыша. Со слов женщины, ребенок родился мертвым, после чего она положила тело в пакет и выбросила в мусорный контейнер", – говорится в релизе на сайте СУ СКР по региону.

Сотрудники ведомства назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить истинную причину смерти малыша. После чего будет принято процессуальное решение, отмечает FlashNord.