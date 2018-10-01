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Дачный поселок под Новосибирском охватило пламя

Огонь тушили с помощью пожарного поезда

ЧП произошло в поселке Мочище Новосибирского района. Загорелись деревянные одноэтажные постройки, где располагались два цеха по производству полиэтилена.

На место происшествия выехали более 30 спасателей и 10 единиц техники. Пожару, к тушению которого привлекли спецпоезд, присвоили четвертый класс опасности. В общей сложности огонь охватил 2 тыс. кв. м, сообщили в МЧС.

Пожар спровоцировал отключение электроэнергии. Частично без света остались Заельцовский и Новосибирский районы, сообщает "Пятый канал". Информации о пострадавших нет. В районной администрации отметили, что в зданиях никого не было.  

Однако территория вокруг сильно задымлена. Угроза распространения пламени велика из-за сильного ветра. По словам очевидцев, клубы ядовитого дыма отчетливо видны из разных районов Новосибирска.

Оксана ПОДТУРКИНА
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