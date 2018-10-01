Разборки на дороге: в Москве прогремела стрельба

Нибиру
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ЧП случилось на Ленинградском шоссе. Там, по предварительным данным, повздорили водители.
Один из мужчин решил применить оружие в качестве аргумента. Скорее всего, он стрелял из травматики, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД. В результате его противник был ранен. Пострадал и автомобиль.
Стрелка быстро нашли полицейские. Его задержали в Зеленограде. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Российскую валюту недооценили
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