Разборки на дороге: в Москве прогремела стрельба

Есть пострадавший

ЧП случилось на Ленинградском шоссе. Там, по предварительным данным, повздорили водители.

Один из мужчин решил применить оружие в качестве аргумента. Скорее всего, он стрелял из травматики, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД. В результате его противник был ранен. Пострадал и автомобиль.

Стрелка быстро нашли полицейские. Его задержали в Зеленограде. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.