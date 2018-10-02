В Балтийском море взорвался пассажирский паром

После этого судно загорелось

ЧП случилось в 135 км от Калининграда. На пароме Regina Seaways под флагом Литвы – более 330 человек.

Судно находится в международных водах, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас идет спасательная операция. Несколько литовских и российских судов направляются к парому. Об этом "Интерфаксу" сообщил руководитель Морского спасательно-координационного центра "Калининград" Андрей Пермяков.

Причина взрыва пока не установлена. Известно только, что он прогремел в машинном отделении.

Между тем в Росморречфлоте рассказали, что на помощь пассажирам и экипажу горящего парома отправились литовский вертолет и восемь спасательных кораблей, передает РИА "Новости".

По последней информации, пожар удалось локализовать. Экипаж контролирует ситуацию, пассажиры в безопасности, рассказали ТАСС в морских спасательных службах.