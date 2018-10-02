В Турции подожгли туристов

Зрелищное шоу закончилось плачевно

В одном из ресторанов солнечной страны устроили огненное шоу. Бармен, видимо, не подрассчитал с "горючим".

Как только он поднес небольшую канистру к пылающей барной стойке, подлив немного жидкости из емкости, вспыхнуло пламя.

Очевидец снял занимательное действо, превратившееся в происшествие, на камеру мобильного телефона. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале НТВ, видно, как бармена отбросило в сторону, затем началась паника с выкриками: "Oh my God".

В результате неосторожного обращения с огнем пострадали четыре туриста. С ожогами лица и тела их отправили в больницу.