Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Турции подожгли туристов

Фото: pixabay.com
Зрелищное шоу закончилось плачевно

В одном из ресторанов солнечной страны устроили огненное шоу. Бармен, видимо, не подрассчитал с "горючим".

Как только он поднес небольшую канистру к пылающей барной стойке, подлив немного жидкости из емкости, вспыхнуло пламя.

Очевидец снял занимательное действо, превратившееся в происшествие, на камеру мобильного телефона. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале НТВ, видно, как бармена отбросило в сторону, затем началась паника с выкриками: "Oh my God".

В результате неосторожного обращения с огнем пострадали четыре туриста. С ожогами лица и тела их отправили в больницу.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Рубль рухнет очень скоро

Россияне не верят в родную валюту, но держат в ней сбережения

Морская провокация США разозлила Китай

Американские корабли плавают в чужих водах как у себя дома

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей