В Турции подожгли туристов

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
125 новости
В одном из ресторанов солнечной страны устроили огненное шоу. Бармен, видимо, не подрассчитал с "горючим".
Как только он поднес небольшую канистру к пылающей барной стойке, подлив немного жидкости из емкости, вспыхнуло пламя.
Очевидец снял занимательное действо, превратившееся в происшествие, на камеру мобильного телефона. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале НТВ, видно, как бармена отбросило в сторону, затем началась паника с выкриками: "Oh my God".
В результате неосторожного обращения с огнем пострадали четыре туриста. С ожогами лица и тела их отправили в больницу.
Россияне не верят в родную валюту, но держат в ней сбережения
Американские корабли плавают в чужих водах как у себя дома