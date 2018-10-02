В Бельгии россиянку заколол сосед по общежитию

Нибиру
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Двойное преступление произошло в городе Кортрейк. С ножевыми ранениями обнаружены тела 20-летней россиянки и 18-летнего гражданина Афганистана.
В полиции сообщили, что девушка проживала в городе Крюне. В заявлении правоохранителей она фигурирует как Юлия С.
Об убийстве, которое произошло 1 октября, пишет La Libre, ссылаясь на прокуратуру. Стражи порядка уже задержали подозреваемого. Это уроженец Ирана, проживающий в том же общежитии, что и убитые.
На его след полицейские вышли благодаря резаной ране на руке, с которой злоумышленник обратился в больницу, где и был схвачен, отмечает "Свободная пресса".
В российском посольстве в Бельгии заявили, что проверяют полученные сведения. "Данная информация в настоящий момент уточняется", – пояснили дипломаты ТАСС.
Россияне не верят в родную валюту, но держат в ней сбережения
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