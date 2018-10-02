В Балашихе случилось ДТП со "скорой"

Авария произошла на проспекте Ленина

Маршрутка столкнулась с каретой "скорой помощи" из-за упрямства водителя пассажирской "Газели". Он не пожелал уступить дорогу медикам, которые ехали на вызов.

В результате столкновения маршрутка перевернулась. Чудом при аварии никто не пострадал, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на очевидцев.