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В Балашихе случилось ДТП со "скорой"

Авария произошла на проспекте Ленина

Маршрутка столкнулась с каретой "скорой помощи" из-за упрямства водителя пассажирской "Газели". Он не пожелал уступить дорогу медикам, которые ехали на вызов.

В результате столкновения маршрутка перевернулась. Чудом при аварии никто не пострадал, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на очевидцев.

Виктория БАЛАЯН
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