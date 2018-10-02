В Балашихе случилось ДТП со "скорой"

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Маршрутка столкнулась с каретой "скорой помощи" из-за упрямства водителя пассажирской "Газели". Он не пожелал уступить дорогу медикам, которые ехали на вызов.
В результате столкновения маршрутка перевернулась. Чудом при аварии никто не пострадал, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на очевидцев.
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