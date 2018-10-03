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Проклятая земля: в Индонезии после цунами проснулся вулкан

Жителям придется пережить еще одно стихийное бедствие

На острове Сулавеси в Индонезии 3 октября началось извержение вулкана.

Ранее там произошло землетрясение, вызвавшее цунами. По последним данным, число погибших превысило 1 тысячу 200 человек, сообщает Telegram-канал Mash. 

Валентина МАЙОРОВА
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