Проклятая земля: в Индонезии после цунами проснулся вулкан

Жителям придется пережить еще одно стихийное бедствие

На острове Сулавеси в Индонезии 3 октября началось извержение вулкана.

Ранее там произошло землетрясение, вызвавшее цунами. По последним данным, число погибших превысило 1 тысячу 200 человек, сообщает Telegram-канал Mash.

