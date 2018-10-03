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На трассе Симферополь – Севастополь в районе села Левадки 3 октября столкнулись рейсовый автобус и 5 автомобилей.
"Автобус выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилями Renault, Volkswagen Transporter, двумя автомобилями марки Nissan и автомобилем Chrysler. По предварительной информации, пострадали трое пассажиров автобуса и один пассажир автомобиля Volkswagen", – рассказали агентству "Крыминформ" в пресс-службе управления ГИБДД по республике Крым.
В настоящее время все обстоятельства аварии выясняются. На месте столкновения работают врачи и сотрудники ГИБДД. Пользователи соцсетей поделились видео с места ДТП в интернете.
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