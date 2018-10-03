Под Костромой рухнул вертолет

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Крушение произошло неподалеку от деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области. Вертолет упал в районе охотничьего домика.
По предварительным данным, на его борту находились три человека, сообщает Telegram-канал "112". Другие подробности происшествия пока не известны.
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