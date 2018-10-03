Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Под Костромой рухнул вертолет

Машина разбилась в лесной глуши

Крушение произошло неподалеку от деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области. Вертолет упал в районе охотничьего домика.

По предварительным данным, на его борту находились три человека, сообщает Telegram-канал "112". Другие подробности происшествия пока не известны. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Китай сбил с Америки корону лидерства

Политика Поднебесной ведет к краху оборонной промышленности США

Путин назвал мертвого Скрипаля подонком

Российский лидер довольно жестко высказался об отравленном экс-полковнике ГРУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей