Под Костромой рухнул вертолет

Машина разбилась в лесной глуши

Крушение произошло неподалеку от деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области. Вертолет упал в районе охотничьего домика.

По предварительным данным, на его борту находились три человека, сообщает Telegram-канал "112". Другие подробности происшествия пока не известны.