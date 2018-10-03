Авиакатастрофа произошла на земле

Приземлившийся Ан серьезно протаранил воздушное судно под той же маркой. ЧП с военными самолетами произошло сегодня, 3 октября, в аэропорту столицы страны Хартума. Участниками аварии стали Ан-26 и Ан-32.

На кадрах с камеры видеонаблюдения хорошо просматривается, как один из летательных аппаратов нагнал другую движущуюся машину на взлетно-посадочной полосе и на большой скорости врезался ей прямо в хвост.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. А вот "железки" повреждены очень сильно. По мнению экспертов, самолеты восстановлению не подлежат, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Известно, что данный воздушный транспорт использовался для перевозки грузов и съемки с высоты птичьего полета. Иранским ВВС когда-то принадлежали 8 Ан-26 и 6 Ан-32.