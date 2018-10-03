В Подмосковье дом затопило кипятком

Мини-апокалипсис устроили жильцы многоэтажки

Батареи после начала отопительного сезона, видимо, потеплели не у всех. Наверное, жильцы дома сильно замерзли, раз пошли на отчаянные меры. Некие "рукастые" активисты влезли на чердак и попытались выпустить воздух из отопительной системы.

Однако что-то пошло не так, и спускной клапан просто сорвало. Результатом стал водопад кипятка, который лился с крыши дома.

"На место в течение 10 минут прибыли аварийные бригады и устранили проблему. На данный момент теплоснабжение полностью восстановлено", – рассказал сайту "Подмосковье сегодня" директор управляющей компании МП "ДЕЗ ЖКУ" Руслан Гаевский.