Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Подмосковье дом затопило кипятком

Мини-апокалипсис устроили жильцы многоэтажки

Батареи после начала отопительного сезона, видимо, потеплели не у всех. Наверное, жильцы дома сильно замерзли, раз пошли на отчаянные меры. Некие "рукастые" активисты влезли на чердак и попытались выпустить воздух из отопительной системы.

Однако что-то пошло не так, и спускной клапан просто сорвало. Результатом стал водопад кипятка, который лился с крыши дома.

"На место в течение 10 минут прибыли аварийные бригады и устранили проблему. На данный момент теплоснабжение полностью восстановлено", – рассказал сайту "Подмосковье сегодня" директор управляющей компании МП "ДЕЗ ЖКУ" Руслан Гаевский.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Китай сбил с Америки корону лидерства

Политика Поднебесной ведет к краху оборонной промышленности США

Путин назвал мертвого Скрипаля подонком

Российский лидер довольно жестко высказался об отравленном экс-полковнике ГРУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей