В Бельгии прогремел взрыв на химзаводе

Нибиру
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На бельгийском химическом предприятии случился взрыв – облако газа выросло над зданием завода.
Жертв нет, однако тем, кто живет поблизости, советуют закрыть окна и двери из-за утечки химического вещества, сообщает телеграм-канал НТВ.
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