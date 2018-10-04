В Бельгии прогремел взрыв на химзаводе

ЧП произошло в провинции Лимбург

На бельгийском химическом предприятии случился взрыв – облако газа выросло над зданием завода.

Жертв нет, однако тем, кто живет поблизости, советуют закрыть окна и двери из-за утечки химического вещества, сообщает телеграм-канал НТВ.