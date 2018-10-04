Заместитель генпрокурора РФ погиб в авиакатастрофе

Саак Карапетян был в числе пассажиров вертолета, разбившегося в Костромской области

Одним из погибших при крушении AS 350 комплекса ХелипортМосква оказался заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.



Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что вертолет направлялся в село Спасское, однако вынужден был сесть Дьяконово из-за непогоды. Затем пилот решил продолжить полет и поднялся в воздух. Однако долететь до назначенного места борт так и не смог, рухнув в лесу недалеко от деревни Вонышево.

Всего погибли четверо пассажиров.