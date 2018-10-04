Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
125 новости
Одним из погибших при крушении AS 350 комплекса ХелипортМосква
оказался заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.
Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что вертолет направлялся в село Спасское, однако вынужден был сесть Дьяконово из-за непогоды. Затем пилот решил продолжить полет и поднялся в воздух. Однако долететь до назначенного места борт так и не смог, рухнув в лесу недалеко от деревни Вонышево.
Всего погибли четверо пассажиров.
Политика Поднебесной ведет к краху оборонной промышленности США
Российский лидер довольно жестко высказался об отравленном экс-полковнике ГРУ