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Заместитель генпрокурора РФ погиб в авиакатастрофе

Саак Карапетян был в числе пассажиров вертолета, разбившегося в Костромской области

Одним из погибших при крушении AS 350 комплекса ХелипортМосква оказался заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.

Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что вертолет направлялся в село Спасское, однако вынужден был сесть Дьяконово из-за непогоды. Затем пилот решил продолжить полет и поднялся в воздух. Однако долететь до назначенного места борт так и не смог, рухнув в лесу недалеко от деревни Вонышево.

Всего погибли четверо пассажиров. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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