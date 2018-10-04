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Кортеж польского лидера столкнулся с ребенком

ДТП произошло в Освенциме

Автоколонне, сопровождавшей президента Польши Анджея Дуды, пришлось приостановить движение. Одна из машин кортежа столкнулась с мальчиком. 

Девятилетний ребенок переезжал дорогу на самокате и протаранил бок третьему в строю автомобилю. Авария зафиксирована на въезде в город Освенцим.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием президентской автоколонны в Освенциме", – выдала сообщение радиостанция RMF FM.

Ни один из участников ДТП не пострадал. Однако ребенка на всякий случай отправили в больницу. 



Оксана ПОДТУРКИНА
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