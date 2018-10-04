Нибиру
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Автоколонне, сопровождавшей президента Польши Анджея Дуды, пришлось приостановить движение. Одна из машин кортежа столкнулась с мальчиком.
Девятилетний ребенок переезжал дорогу на самокате и протаранил бок третьему в строю автомобилю. Авария зафиксирована на въезде в город Освенцим.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием президентской автоколонны в Освенциме", – выдала сообщение радиостанция RMF FM.
Ни один из участников ДТП не пострадал. Однако ребенка на всякий случай отправили в больницу.
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