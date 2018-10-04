ДТП произошло в Освенциме

Автоколонне, сопровождавшей президента Польши Анджея Дуды, пришлось приостановить движение. Одна из машин кортежа столкнулась с мальчиком.

Девятилетний ребенок переезжал дорогу на самокате и протаранил бок третьему в строю автомобилю. Авария зафиксирована на въезде в город Освенцим.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием президентской автоколонны в Освенциме", – выдала сообщение радиостанция RMF FM.

Ни один из участников ДТП не пострадал. Однако ребенка на всякий случай отправили в больницу.







