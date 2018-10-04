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Оборотни в белых халатах орудовали в Подмосковье

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Гостьи устраивали беспроигрышную лотерею, от которой выигрывали только они

Жертвой мошенниц стала пенсионерка из подмосковных Луховиц. В образе медиков они пробрались в квартиру и обманным путем вынесли из дома 60 тысяч рублей.

Аферистки предложили хозяйке стать участницей беспроигрышной акции и получить скидку на товары или финансовый приз. Для подтверждения платежеспособности азартной пенсионерки предложили показать сои сбережения.

Лотерея отняла у 76-летней женщины не только время, но и деньги. Однако злоумышленниц удалось задержать, сказано на сайте областного главка МВД. Ими оказались две ранее судимые жительницы Видного 40 и 43 лет.

Теперь они стали фигурантками дела о мошенничестве. Им грозит до 10 лет тюрьмы, уточняет "Подмосковье сегодня". Аферистки находятся под подпиской о невыезде.

Оксана ПОДТУРКИНА
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