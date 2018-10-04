Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Коми убили пожилого мужчину и его внуков

Преступников ищут

Страшную находку сделали в Печорском районе. Сегодня утром в частном доме обнаружили тела пожилого мужчины и двух его внуков-подростков – мальчика и девочки. Трагедия случилась в поселке Кожве.

"...к совершению преступления могут быть причастны 38-летний сожитель матери погибших детей и его 37-летний приятель", – говорится на сайте СУ СКР по республике.

Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства жуткого происшествия выясняются. В ходе расследования проведут судебно-медицинские экспертизы, отмечает FLASHNORD.


Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

На Болгарию посмотрите: Путин – о нападках на "Северный поток – 2"

Сомнения европейцев в необходимости трубы развеются

"Его жизнь окончена": Британия избавилась от Скрипаля

Экс-разведчик ушел по-английски

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей