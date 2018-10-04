Преступников ищут

Страшную находку сделали в Печорском районе. Сегодня утром в частном доме обнаружили тела пожилого мужчины и двух его внуков-подростков – мальчика и девочки. Трагедия случилась в поселке Кожве.

"...к совершению преступления могут быть причастны 38-летний сожитель матери погибших детей и его 37-летний приятель", – говорится на сайте СУ СКР по республике.

Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства жуткого происшествия выясняются. В ходе расследования проведут судебно-медицинские экспертизы, отмечает FLASHNORD.



