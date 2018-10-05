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Главу Интерпола объявили в розыск

Фото: GLOBAL LOOK press/Zhang Xuefei
Мужчина пропал по дороге в Китай

В полицию Франции поступило заявление об исчезновении президента Интерпола Мэна Хунвэя. По словам жены, 64-летний мужчина 29 сентября направился в Китай. С тех пор о нем ничего не известно, сообщает Europe1.

Хунвэй с семьей постоянно проживает во французском Лионе, где находится штаб-квартира Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Президентом организации он стал осенью 2016 года. Ранее он был главой Национального центрального бюро Интерпола в КНР. 

Вера СВЕТЛОВА
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