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Под Курском микроавтобус столкнулся с грузовиком

Пострадали 9 человек

ДТП случилось сегодня около 13:30. На 599-м километре трассы М2 "Крым" столкнулись "Мерседес-Вито" и "КамАЗ". В аварии пострадали водитель и 8 пассажиров микроавтобуса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального УМВД.

Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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