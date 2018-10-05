Под Курском микроавтобус столкнулся с грузовиком

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ДТП случилось сегодня около 13:30. На 599-м километре трассы М2 "Крым" столкнулись "Мерседес-Вито" и "КамАЗ". В аварии пострадали водитель и 8 пассажиров микроавтобуса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального УМВД.
Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны.
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