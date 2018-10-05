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В Татарстане школьники пострадали из-за ядовитого парфюма

В республике произошло массовое отравление духами

Пострадавшие от парфюма – студентки педколледжа города Арск. Одна из девушек похвасталась купленными через интернет китайскими духами. Подружки не удержались и попросили подушиться, что привело к массовому отравлению.

"В Арском районе произошло массовое ингаляционное отравление подростков неизвестным веществом. 18 человек были доставлены в Арскую ЦРБ, 16 из них госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая помощь", – сообщили в пресс-службе Минздрава республики Татарстан. 

Произошедшим заинтересовалось следствие, которое решило возбудить уголовное дело. "В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты пробы воздуха. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится на сайте СК ФР по РТ.    

Оксана ПОДТУРКИНА
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