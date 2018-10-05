В Москве мужчина попал под поезд

Нибиру
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По предварительным данным, он выжил. Однако насколько серьезны его травмы, пока не сообщается.
После того как мужчин попал под поезд, он потерял сознание, передает сайт телеканала "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. К месту происшествия прибыли медики.
Причины и обстоятельства ЧП пока неизвестны.
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