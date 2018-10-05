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В Москве мужчина попал под поезд

ЧП случилось у железнодорожной станции Перово

По предварительным данным, он выжил. Однако насколько серьезны его травмы, пока не сообщается.

После того как мужчин попал под поезд, он потерял сознание, передает сайт телеканала "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. К месту происшествия прибыли медики.

Причины и обстоятельства ЧП пока неизвестны.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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