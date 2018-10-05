На учениях под Псковом погибли два солдата

Военнослужащие захлебнулись при форсировании реки

Трагедия произошла в Струго-Красненском районе. 2 октября там проходили учения 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

По приказу командира солдаты форсировали реку на БМД-4М, пишет "Общая газета". Внезапно боевая машина устремилась на дно.

Двое выбрались на берег. Не смогли подняться на поверхность 20-летний срочник Максим Сазонов и 24-летний контрактник Владислав Новиков. Первому оставалось до дембеля всего два месяца, отмечает "Свободная Пресса".