Горе-грабители пошли на дело под прицелом видеокамеры

Видео попало в сеть

В Домодедове предприимчивая пара пыталась снять автомобильный аккумулятор. Действие разворачивалось под камерой видеонаблюдения у дома № 12 на Кутузовском проезде.

При этом один из грабителей периодически поглядывал на нее, каждый раз отпивая что-то из бутылки.

"На чужое имущество позарились местные выпивохи. Надеюсь, запись поможет полиции вычислить их", – прокомментировала местная жительница "Подмосковью сегодня".