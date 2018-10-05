Горе-грабители пошли на дело под прицелом видеокамеры

Нибиру
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В Домодедове предприимчивая пара пыталась снять автомобильный аккумулятор. Действие разворачивалось под камерой видеонаблюдения у дома № 12 на Кутузовском проезде.
При этом один из грабителей периодически поглядывал на нее, каждый раз отпивая что-то из бутылки.
"На чужое имущество позарились местные выпивохи. Надеюсь, запись поможет полиции вычислить их", – прокомментировала местная жительница "Подмосковью сегодня".
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