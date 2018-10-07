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При взрыве в жилом доме в Кишиневе погибли люди

Жертвами ЧП стали трое человек

Трагедия случилась ночью в субботу. В жилом доме взорвался газовый баллон. В результате погибли трое, еще семеро пострадали. Об этом со ссылкой на главу генерального инспектората полиции МВД Молдавии сообщает ТАСС.

Экстренные службы работали всю ночь на месте происшествия. Спасатели ранее нашли два тела под завалами на 14-м этаже. Это были женщина и ребенок. Позже в больнице умер пострадавший при взрыве пожилой мужчина.

По последним данным, эпицентр взрыва был на 16-м этаже. Об этом рассказала пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Лилиана Пушкашу. Дом, где произошла трагедия, не был подключен к газу. Жильцы незаконно установили баллон в одной из квартир для обогрева.

Людей после взрыва эвакуировали из здания. Дом сильно поврежден и может обрушиться. Многоэтажку оцепила полиция.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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