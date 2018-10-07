Нибиру
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ЧП произошло сегодня утром на авеню Георга V. Вооруженные преступники напали на машину, в которой находились люди. В результате пострадали два человека – водитель и пассажир. Сейчас они в больнице, состояние, по словам медиков, тяжелое.
Бандиты успели скрыться с места происшествия до приезда полицейских. Сейчас их ищут. Об этом сообщает сайт газеты Le Parisien. Мотивы нападавших и подробности случившегося пока неизвестны.
В армии Незалежной все очень плохо с едой