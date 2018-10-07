В Париже неизвестные расстреляли автомобиль

Ранены два человека

ЧП произошло сегодня утром на авеню Георга V. Вооруженные преступники напали на машину, в которой находились люди. В результате пострадали два человека – водитель и пассажир. Сейчас они в больнице, состояние, по словам медиков, тяжелое.

Бандиты успели скрыться с места происшествия до приезда полицейских. Сейчас их ищут. Об этом сообщает сайт газеты Le Parisien. Мотивы нападавших и подробности случившегося пока неизвестны.



