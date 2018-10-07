Самолет из Еревана экстренно сел в Ставрополе

Воздушное судно направлялось в Москву

Одному из пассажиров внезапно стало плохо. Самолет посадили в Ставрополе. В аэропорт приехали медики, больного увезли в больницу.

Благодаря оперативной работе всех служб задержка рейса составит чуть больше часа. Сейчас воздушное судно готовится к взлету, пишет ТАСС со ссылкой на руководство аэропорта.



