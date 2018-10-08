Два самолета столкнулись в Подмосковье

Авария произошла в аэропорту "Жуковский"

Два пассажирских лайнера сцепились крыльями в подмосковном аэропорту "Жуковский". Данную информацию подтвердили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"7 октября на территории аэропорта Жуковский при заруливании на место стоянки воздушное судно авиакомпании "Икар" соприкоснулось с воздушным судном авиакомпании "Уральские авиалинии", – уточнили ТАСС в ММТП. В результате у А-320 "Уральских авиалиний" повреждены левый подкрылок и аэронавигационный фонарь.

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По данным Telegram-канала Mash, на борту рейса KAR454, прилетевшего из китайского Гуанчжоу, находились 266 пассажиров и экипаж. Пострадавших нет.

Проводится расследование причин столкновения.