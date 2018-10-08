Власти Флориды пытаются спасти население от грядущей катастрофы

В 26 округах из 67 ввели режим ЧС из-за того, что к берегу приближается тропический шторм "Майкл". Седьмого октября на официальном сайте губернатора штата Флорида Рика Скотта появилось предупреждение о том, что населению вскоре придется столкнуться с новыми трудностями.

Губернатор особо отметил, что целых 500 сотрудников Нацгвардии США уже готовы спасать граждан от бушующей стихии. Их главная задача – помочь людям пережить ураган и устранить последствия разрушений.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, сейчас шторм свирепствует всего лишь в 170 км от мексиканского острова Косумель в Карибском море. Скорость ветра в эпицентре стихии составляет 95 км/час. Предполагается, что "Майкл" достигнет второго уровня опасности в течение ближайших двух дней и в среду обрушится на южное побережье США.

Напомним, в сентябре восточная часть страны серьезно пострадала от шторма "Флоренс". Из-за удара стихии 27 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться, а более сотни тысяч остались без электричества. Всего из-за удара "Флоренс" погибло около 34 граждан, среди которых были и дети.