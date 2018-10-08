В парижском метро напали на полицейских

Есть раненый

Преступник был вооружен ножом. ЧП случилось в понедельник утром.

На одной из станций полицейские остановили мужчину с холодным оружием. Ему это, судя по всему, не понравилось, и он бросился на правоохранителей. Одного из них ранил. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Выяснилось, что 35-летний преступник живет в Париже. Это не первый случай его общения с полицией. Ранее он засветился в делах о торговле наркотиками и незаконном ношении оружия. Сейчас мужчина под стражей. Ведется расследование.