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В Перми прогремел взрыв

Один человек погиб

ЧП случилось на Пермском пороховом заводе во время сварочных работ у здания одного из цехов, которое было законсервировано. Жертвой взрыва стал один человек, еще двоих пострадавших сотрудников везут в больницу, передает телеграм-канал 112.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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