В Перми прогремел взрыв

Нибиру
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ЧП случилось на Пермском пороховом заводе во время сварочных работ у здания одного из цехов, которое было законсервировано. Жертвой взрыва стал один человек, еще двоих пострадавших сотрудников везут в больницу, передает телеграм-канал 112.
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