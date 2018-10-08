В Перми прогремел взрыв

Один человек погиб

ЧП случилось на Пермском пороховом заводе во время сварочных работ у здания одного из цехов, которое было законсервировано. Жертвой взрыва стал один человек, еще двоих пострадавших сотрудников везут в больницу, передает телеграм-канал 112.