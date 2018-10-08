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Число жертв взрыва в Перми выросло

Один из пострадавших скончался в госпитале

ЧП в Перми унесло жизни уже трех человек.

В больнице умерли еще 2 пострадавших, сообщает Telegram-канал НТВ.

В СМИ ранее появилась информация, что погиб один человек, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщается на сайте ведомства.

Следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Техническая документация, видеозапись камер наблюдения и другие объекты изъяты для исследования и назначения судебных экспертиз. 

Валентина МАЙОРОВА
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