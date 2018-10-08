Сохраняется угроза повторной детонации

ЧП произошло сегодня вечером на улице Коммунаров. Пострадала дизельная котельная завода "Автодор СПб". Именно там прогремел взрыв.

Здание охвачено открытым огнем, который пытаются ликвидировать пожарные. Свою работу они выполняют в условиях крайней опасности, поскольку существует вероятность повторной детонации. По предварительной информации, пострадавших нет, передает Telegram-канал "112".

На место происшествия прибыли экстренные службы и машины реанимации. Причины взрыва уточняются, сообщает "Пятый канал".