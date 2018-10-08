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ЧП произошло сегодня вечером на улице Коммунаров. Пострадала дизельная котельная завода "Автодор СПб". Именно там прогремел взрыв.
Здание охвачено открытым огнем, который пытаются ликвидировать пожарные. Свою работу они выполняют в условиях крайней опасности, поскольку существует вероятность повторной детонации. По предварительной информации, пострадавших нет, передает Telegram-канал "112".
На место происшествия прибыли экстренные службы и машины реанимации. Причины взрыва уточняются, сообщает "Пятый канал".
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