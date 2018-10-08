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В Петербурге прогремел взрыв

Фото: instagram.com/gkupsc
Сохраняется угроза повторной детонации

ЧП произошло сегодня вечером на улице Коммунаров. Пострадала дизельная котельная завода "Автодор СПб". Именно там прогремел взрыв. 

Здание охвачено открытым огнем, который пытаются ликвидировать пожарные. Свою работу они выполняют в условиях крайней опасности, поскольку существует вероятность повторной детонации. По предварительной информации, пострадавших нет, передает Telegram-канал "112". 

На место происшествия прибыли экстренные службы и машины реанимации. Причины взрыва уточняются, сообщает "Пятый канал"

Оксана ПОДТУРКИНА
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