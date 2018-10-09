В Амурской области из-за рухнувшего виадука пострадал человек

Мост не выдержал тяжести грузовика

Сегодня утром в городе Свободный обрушились два пролета виадука на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. В этот момент по мосту проезжал грузовик, водитель которого был срочно госпитализирован. Движение поездов в районе станции Свободный тут же было приостановлено из-за завала. Об этом сообщает РИА Новости.

Позже власти Приамурья назвали причину, по которой рухнула конструкция. Оказалось, что мост не выдержал тяжести грузовика. Пострадавший получил перелом и ушиб грудной клетки, его жизни ничего не угрожает, но врачи, как передает "Интерфакс", проводят комплексную диагностику.

К слову, мост соединял две части города, в одной из которых находится в больница. Об этом пишет Amur.info Как рассказал местным СМИ врио мэра Свободного Владимир Константинов, сейчас главная задача властей – не допустить транспортного коллапса и расчистить пути от завала.