На МКАД загорелась машина

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
127 новости
Автомобиль вспыхнул на на 100-м километре внутренней стороны автодороги. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свидетелей случившегося.
Однако в МЧС информацию пока не подтвердили. Подробностей ЧП не приводится, данных о пострадавших не поступало.
Голландцы прокололись с российскими "шпионами"
Родственница экс-полковника ГРУ жаждет взглянуть в глаза "отравителям"