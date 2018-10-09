На МКАД загорелась машина

О ЧП сообщают очевидцы

Автомобиль вспыхнул на на 100-м километре внутренней стороны автодороги. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свидетелей случившегося.

Однако в МЧС информацию пока не подтвердили. Подробностей ЧП не приводится, данных о пострадавших не поступало.