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На МКАД загорелась машина

О ЧП сообщают очевидцы

Автомобиль вспыхнул на на 100-м километре внутренней стороны автодороги. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свидетелей случившегося.

Однако в МЧС информацию пока не подтвердили. Подробностей ЧП не приводится, данных о пострадавших не поступало.

Маргарита КОЧЕРГИНА
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