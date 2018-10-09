Спасатели эвакуировали более 40 человек

Пожар начался сегодня утром в одной из квартир на 14-м этаже. Сотрудники МЧС вывели из здания 46 человек. Среди них 14 детей.

Площадь возгорания составила 5 кв. м, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области. О пострадавших не сообщается.

Причина пожара пока неизвестна.



