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Пожар начался сегодня утром в одной из квартир на 14-м этаже. Сотрудники МЧС вывели из здания 46 человек. Среди них 14 детей.
Площадь возгорания составила 5 кв. м, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области. О пострадавших не сообщается.
Причина пожара пока неизвестна.
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