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В Тюмени загорелся многоэтажный дом

Спасатели эвакуировали более 40 человек

Пожар начался сегодня утром в одной из квартир на 14-м этаже. Сотрудники МЧС вывели из здания 46 человек. Среди них 14 детей.

Площадь возгорания составила 5 кв. м, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области. О пострадавших не сообщается.

Причина пожара пока неизвестна.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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