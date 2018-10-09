ЧП во Внуково: в двигатель "Боинга" попала птица

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Попавшая в двигатель пассажирского лайнера птица едва не вызвала трагедию. "Боинг 737" турецкой авиакомпании совершал рейс из Анталии в Москву вечером 8 октября, когда двигатель дал сбой из-за механической помехи. Возгорания не возникло, поэтому пилот смог успешно посадить самолет в аэропорту "Внуково". Среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет.
Судя по фотографиям, которые публикует Telegram-канал "112", лайнер получил заметные повреждения.
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