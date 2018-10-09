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Сотрудники ФСБ задержали группу подпольных оружейников

У них нашли 36 самодельных бомб

ФСБ вновь предотвратила возможные трагедии в стране. Сотрудники правоохранительных органов нашли группу людей, которая занималась изготовлением и сбытом самодельных взрывных устройств на территории Северо-Западного федерального округа. Сегодня утром преступники были задержаны. Лаборатории в Санкт-Петербурге и Петрозаводске, где производились бомбы и модернизировалось оружие, также были обнаружены. Об этом корреспондентам ТАСС рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Оперативники нашли 36 СВУ, свыше 1 тыс. 300 граммов взрывчатого вещества и его компонентов, а также 19 единиц огнестрельного оружия, например, винтовку Мосина и пистолеты ПМ. А еще в лабораториях хранились 1 тыс.400 патронов, две гранаты и сотня частей оружия, а также инструменты для его изготовления.

Против трех задержанных уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Пока же сотрудники ФСБ продолжают выяснять, причастны ли арестованные к каким-либо другим преступлениям. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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