На дороге в Сербии произошла страшная давка

Пострадали десятки человек, есть погибшие

Крупное ДТП в Сербии унесло жизни сразу 6 человек. Еще 27 находятся в больнице с травмами разной степени тяжести. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД Республики.

Авария произошла на скоростной автомагистрали Белград – Ниш около города Ягодина. Столкнулись сразу несколько автомобилей, движущихся в обоих направлениях. По предварительным данным, причиной ДТП стал сильный утренний туман.



