Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На дороге в Сербии произошла страшная давка

Пострадали десятки человек, есть погибшие

Крупное ДТП в Сербии унесло жизни сразу 6 человек. Еще 27 находятся в больнице с травмами разной степени тяжести. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД Республики.

Авария произошла на скоростной автомагистрали Белград – Ниш около города Ягодина. Столкнулись сразу несколько автомобилей, движущихся в обоих направлениях. По предварительным данным, причиной ДТП стал сильный утренний туман.


Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Жириновский оправдался за позорное падение

Политик пришел в ярость из-за попавшего на видео конфуза

Нечем крыть: Лондон опозорился с угрозами атаковать Москву

Британское правительство не дает никаких подробностей на фоне обвинений нашей страны в захвате островов и заявлений о назревающем конфликте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей