На дороге в Сербии произошла страшная давка

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Крупное ДТП в Сербии унесло жизни сразу 6 человек. Еще 27 находятся в больнице с травмами разной степени тяжести. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД Республики.
Авария произошла на скоростной автомагистрали Белград – Ниш около города Ягодина. Столкнулись сразу несколько автомобилей, движущихся в обоих направлениях. По предварительным данным, причиной ДТП стал сильный утренний туман.
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