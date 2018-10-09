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Подозреваемого в убийстве известной журналистки задержали

Полиция Болгарии должна проверить личность арестованного мужчины

Предполагаемого убийцу 30-летней Виктории Мариновой арестовали. Об этом пока говорят лишь СМИ. Как передает ТАСС, по данным Болгарского национального радио, у подозреваемого есть два гражданства: румынское и молдавское. Другие детали о личности задержанного журналистам неизвестны. Впрочем, сотрудники МВД пока хранят молчание и не подтверждают сообщения СМИ.

Тело административного директора телекомпании TVN было найдено 7 октября в парке города Русе, на севере страны. По информации журналистов The Telegraph, перед убийством Маринову избили и изнасиловали. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявлял, что шокирован произошедшем, и призвал правоохранительные органы найти преступника в самые кратчайшие сроки.

Недавно в шоу Виктории "Детектор" обсуждалось возможное мошенничество с фондами Евросоюза. Однако полицейские считают, что связи между работой Мариновой и ее убийством нет. 

Маргарита КОЧЕРГИНА
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