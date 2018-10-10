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Семь человек погибли при сходе поезда с рельсов в Индии

Еще несколько пассажиров получили серьезные травмы

В среду утром в районе города Рай-Барели, который находится в штате Уттар-Прадеш, в Индии, произошла авария на железнодорожных путях. Из-за того, что состав сошел с рельс, погибли семь человек, и это число продолжает расти. Около 30 людей получили травмы разной степени тяжести. Их тут же доставили в местные больницы. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Сейчас на месте трагедии работают спасатели. Правоохранительные органы пока не установили причину, по которой произошла авария. Движение поездов на линии остановлено. Состав шел из города Малда в столицу страны Нью-Дели. 

Маргарита КОЧЕРГИНА
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