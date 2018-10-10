ЧП с пассажирским самолетом попало на видео

В Якутске воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы

Эвакуировать пассажиров по надувным трапам пришлось из-за сломанной задней стойки шасси. Она не выдержала при посадке Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерскую службу.

На борту было 87 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет прилетел из Улан-Удэ.

"В 03. 45 от диспетчера СПАСОП Аэропорта "Якутск" в Главное управление МЧС России по РС (Я) поступила информация, о том что пассажирское воздушное судно суперджет – 100 следующее рейсом из Улан– удэ Республики Бурятия после посадки при рулении проехал место поворота, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы", – говорится на сайте ГУ МЧС по республике.



На месте происшествия работали 35 спасателей, сообщает "Свободная пресса".

В результате ЧП в медпункт воздушной гавани обратились четыре человека. Все они жаловались на ушибы и головную боль. Об этом пишет "Интерфакс-Дальний Восток" со ссылкой на сообщение медпункта аэропорта "Якутия". Всех пострадавших отправили в больницу.

"Под вопросом сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Мы диагноз не можем утверждать, всем выписано направление в скорую – точно будет ясно после консультации врача", – рассказал собеседник агентства.

После случившегося аэропорт на время закрыли, отмечает сайт телеканала "360". Самолеты отправляли на запасной аэропорт Чульман в Нерюнгринском районе.

Между тем видео спасения людей из самолета появилось в Сети. Его публикует "Пятый канал".

По последним данным, аэропорт открыли на вылет. Об этом говорится на сайте главы республики Саха (Якутия).

Между тем прокуратура начала проверку после случившегося. "Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов", – сообщается на официальном сайте.







