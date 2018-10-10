Следователя по особо важным делам МВД убили под Москвой

Сотрудницу правоохранительных органов однажды уже пытались устранить

Евгения Шишкина умерла от огнестрельных ранений утром 10 октября. Старшего следователя по особо важным делам МВД застрелили в ее собственной машине под Москвой. Как сообщает Telegram-канал Mash, Шишкина работала в Управлении на транспорте МВД по ЦФО. Евгения занималась громкими делами, которые были связаны с мошенничеством и экономическими преступлениями. Подробности трагедии выясняются.

По информации Telegram-канала "112", преступление произошло в Архангельском. Согласно источнику, убийца выстрелил в Евгению, когда она выходила из подъезда своего дома. Ранение в шею оказалось смертельным.

Известно, что зимой этого года Шишкину уже пытались убить. В январе преступники сожгли ее автомобиль марки "Лексус". Однако в тот момент Евгении не было в машине.