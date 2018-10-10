Следователя по особо важным делам МВД убили под Москвой

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Евгения Шишкина умерла от огнестрельных ранений утром 10 октября. Старшего следователя по особо важным делам МВД застрелили в ее собственной машине под Москвой. Как сообщает Telegram-канал Mash, Шишкина работала в Управлении на транспорте МВД по ЦФО. Евгения занималась громкими делами, которые были связаны с мошенничеством и экономическими преступлениями. Подробности трагедии выясняются.
По информации Telegram-канала "112", преступление произошло в Архангельском. Согласно источнику, убийца выстрелил в Евгению, когда она выходила из подъезда своего дома. Ранение в шею оказалось смертельным.
Известно, что зимой этого года Шишкину уже пытались убить. В январе преступники сожгли ее автомобиль марки "Лексус". Однако в тот момент Евгении не было в машине.
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