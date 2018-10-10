В Москве загорелся жилой дом

Погиб один человек

ЧП случилось на северо-востоке столицы.

Пожар начался в одной из квартир дома на проезде Шокальского. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Жертвой стал один человек, еще один пострадал.

Всего пожарные вывели из здания восемь человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.