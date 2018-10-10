Пять человек погибли

Из-за проливных дождей во вторник вечером на Майорке началось наводнение. От стихии погибли 5 человек, еще 12 пропали без вести. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные спасательные службы.

Как передает РИА "Новости", журналисты газеты ElPaís выяснили, что среди погибших оказались двое граждан Великобритании. Из-за огромного потока воды жители муниципалитета Сан-Лоренсо вынуждены были покинуть свои дома, те, кто не успел, – спасаться на крышах зданий. Эвакуировавшиеся граждане ночевали в спортивных комплексах. Населенный пункт на несколько часов остался без света и телефонной связи.

Премьер Испании Педро Санчес сообщил в Twitter, что следит за ситуацией на острове, куда были направлены дополнительные военные силы, сотрудники которых будут оказывать пострадавшим всю необходимую помощь.

Из-за ливней в городе Барселона, в котором затопило метро, уже объявлен "оранжевый" уровень опасности. В Малаге – "красный".