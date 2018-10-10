Пострадали 15 человек

ЧП случилось сегодня днем на проспекте Октября. Пассажирский автобус вылетел на остановку, где стояли люди. Пострадали пассажиры автобусов и те, кто был на остановке. Об аварии сообщается в соцсетях. Фото и видео ДТП публикует группа "БашДТП".

По предварительным данным, аварию мог спровоцировать пассажирский "ПАЗ", отмечает "Комсомольская правда". Возможно, он столкнулся с автобусом, после чего "НефАЗ" протаранил остановку.

Судя по фото, "пазик" сильно поврежден при аварии – вся передняя часть разбита. На место ЧП приехали экстренные службы.

По уточненной информации, число пострадавших выросло до 15 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию России.

"Водитель, управляя автобусом ПАЗ, совершил наезд на стоящий на остановке общественного транспорта автобус "НефАЗ". В результате ДТП 15 человек доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Девять пострадавших госпитализированы, уточнили в МЧС. В их числе – подросток.