Автобус с пассажирами попал в крупную аварию на Урале

Жертвами ДТП стали 17 человек, количество пострадавших растет

Участниками автокатастрофы в городе Каменске-Уральском Свердловской области стали легковушка и автобус. Авария произошла около пяти часов назад.

Сообщение об этом в службу спасения поступило примерно в 16:15 по мск, по местном времени – 18:15. Жертвами ДТП стали 17 человек, рассказал представитель областного Минздрава Константин Шестаков.

"Семеро из них госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии, шесть – в состоянии средней степени тяжести", – пояснил чиновник, передает РИА "Новости".