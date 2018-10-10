Автобус с пассажирами попал в крупную аварию на Урале

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
127 новости
Участниками автокатастрофы в городе Каменске-Уральском Свердловской области стали легковушка и автобус. Авария произошла около пяти часов назад.
Сообщение об этом в службу спасения поступило примерно в 16:15 по мск, по местном времени – 18:15. Жертвами ДТП стали 17 человек, рассказал представитель областного Минздрава Константин Шестаков.
"Семеро из них госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии, шесть – в состоянии средней степени тяжести", – пояснил чиновник, передает РИА "Новости".
Делегация Незалежной попыталась устроить мини-Солсбери в Страсбурге
Токио вновь почувствовал себя униженным и оскорбленным