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Кокорин и Мамаев признали вину

Стали известны первые детали допроса футболистов

Оскандалившиеся игроки "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев сознались в хулиганстве.

Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что оба спортсмена очень расстроены. Они также объяснили, что не являлись в полицию в течение двух дней из-за того, что были совершенно растеряны и не знали, как лучше поступить.

Сергей ПОЛЯКОВ
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