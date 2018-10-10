Кокорин и Мамаев признали вину

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Оскандалившиеся игроки "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев сознались в хулиганстве.
Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что оба спортсмена очень расстроены. Они также объяснили, что не являлись в полицию в течение двух дней из-за того, что были совершенно растеряны и не знали, как лучше поступить.
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