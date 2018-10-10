Кокорин и Мамаев признали вину

Стали известны первые детали допроса футболистов

Оскандалившиеся игроки "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев сознались в хулиганстве.



Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что оба спортсмена очень расстроены. Они также объяснили, что не являлись в полицию в течение двух дней из-за того, что были совершенно растеряны и не знали, как лучше поступить.