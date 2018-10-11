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На авиабазе в Бельгии взорвали F-16

Самолет полностью сгорел, есть пострадавшие

На военной авиабазе Флоренн взрывом привело истребитель F-16, 2 человека были ранены.

"Взрыв произошел в четверг во второй половине дня.... в результате пожара, возникшего... в ходе технических работ. В результате полностью уничтожен истребитель-бомбардировщик F-16, еще один самолет поврежден. Два техника получили контузию, им оказана медицинская помощь", – цитирует ТАСС сообщение министерства обороны королевства.

Бельгийское военное ведомство уже инициировало расследование нарушения техники безопасности на базе.

Отмечается, что в ВВС Бельгии было 54 самолета F-16 1982 и 1991 гг., которые в настоящее время считаются устаревшими. Минобороны страны планирует закупить им на замену у Соединенных Штатов истребители F-22.

Валентина МАЙОРОВА
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