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В Чувашии случилась страшная авария

Фото: Интерпресс/ТАСС
Жертв больше, чем в недавнем ДТП в Орле

Пассажирский микроавтобус Fiat Ducato столкнулся с грузовиком по пути из Канаша в Москву. В результате, по последним данным, погибло 11 человек. 

Пострадавших – 19. Их спасением занимаются медики. На месте работают 7 бригад "скорой", передает Telegram-канал Mash. Пассажиры автобуса нашли транспортное средство через онлайн-платформу Bla-Bla-Car. 

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель самосвала, который выехал на встречную полосу, сообщает НТВ. Других подробностей пока нет. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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