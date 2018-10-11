В Чувашии случилась страшная авария

Жертв больше, чем в недавнем ДТП в Орле

Пассажирский микроавтобус Fiat Ducato столкнулся с грузовиком по пути из Канаша в Москву. В результате, по последним данным, погибло 11 человек.

Пострадавших – 19. Их спасением занимаются медики. На месте работают 7 бригад "скорой", передает Telegram-канал Mash. Пассажиры автобуса нашли транспортное средство через онлайн-платформу Bla-Bla-Car.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель самосвала, который выехал на встречную полосу, сообщает НТВ. Других подробностей пока нет.