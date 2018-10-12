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В Волгограде грузовик столкнулся с маршруткой

Пострадали три человека

Авария случилась сегодня в центре города. В маршрутке было 13 пассажиров, трое из них, по предварительным данным, пострадали.

ДТП произошло по вине водителя грузовика. Он разворачивался на перекрестке, а когда сдавал назад, врезался в маршрутный микроавтобус, который проезжал мимо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замруководителя пресс-службы областного управления МВД Антона Корнаухова.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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