В Волгограде грузовик столкнулся с маршруткой

Пострадали три человека

Авария случилась сегодня в центре города. В маршрутке было 13 пассажиров, трое из них, по предварительным данным, пострадали.

ДТП произошло по вине водителя грузовика. Он разворачивался на перекрестке, а когда сдавал назад, врезался в маршрутный микроавтобус, который проезжал мимо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замруководителя пресс-службы областного управления МВД Антона Корнаухова.